Paola Angon rechaza que Maribel Jiménez sea la secretaría general del sindicato del Ayuntamiento

La presidenta municipal, Paola Angon Silva aseguró que continúa acéfala la secretaría general del Sindicato de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de San Pedro Cholula Luis Cabrera, haciendo un llamado a los 232 sindicalizados a elegir a un dirigente y desmintiendo así a Maribel Jiménez quien en días pasados presumió que había sido reconocida formalmente como la representante de esta agrupación por sus integrantes.

En entrevista, la edil panista aseguró que Maribel Jiménez en ningún momento ha sido reconocida como la representante de los miembros del sindicato de trabajadores del ayuntamiento cholulteca.

Lo anterior luego de que Maribel Jiménez ha asegurado en diferentes entrevistas a medios de comunicación de San Pedro Cholula que fue ratificada secretaría general por los sindicalizados del Ayuntamiento de la demarcación, situación que hasta el momento no ha sucedido.

Por tal motivo, Angon Silva hizo un llamado a los 232 integrantes del sindicato Luis Cabrera, para ponerse de acuerdo y así poder elegir de manera interna a quien será su representante, y así poder terminar con esta problemática que lleva varios meses sin poder ser resuelta.

“Siempre he externado que se pongan de acuerdo, que se defina la situación porque los únicos afectados en sí, son los trabajadores, a mí, quienes me preocupan son la base trabajadora, no tengo nada que ver que, con el sindicato, me preocupa la base trabajadora”, dijo Angon Silva.