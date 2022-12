Izúcar de Matamoros anuncia actividades por el Día Internacional del Migrante

Por el marco del Día Internacional del Migrante anuncian una serie de actividades relacionadas con la importancia para las zonas de la Mixteca poblana y el municipio de Izúcar de Matamoros en donde la economía principal son las remesas.

En rueda de prensa, la presidenta municipal recordó que también se conmemora el día municipal del migrante, propuesto ante Cabildo y aprobado por unanimidad derivado de la importancia que tiene el tema en esta región además de que afirmó que la economía del municipio no se ha paralizado gracias a todas las remesas y los apoyos que han enviado los migrantes a sus familias.

“Aún en pandemia, los negocios no se paralizaron, no nos han abandonado en ningún momento, y esto es gracias a ustedes, no nos olvidaron, aún con todo lo que ellos estaban padeciendo, por ello es que hay que tomar conciencia los que estamos aquí, de cómo viven los migrantes o lo que viven en el intento de irse a otro lugar y por un mejor porvenir, por eso es que este mes estaremos teniendo una reflexión” dijo la alcaldesa.