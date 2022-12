Edmundo Tlatehui busca actualizar el Programa de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula

El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, informó que ya se encuentra en análisis la propuesta de actualización del Programa de Desarrollo Urbano, el cual no ha sido modificado desde el 2008, situación que ha propiciado que la demarcación pierda proyectos de desarrolladores que por falta de certidumbre terminan por emigrar a otros municipios.

En entrevista, el edil sanandreseño indicó que recientemente se presentó la propuesta de actualización del Programa de Desarrollo Urbano ante el Comité conformado para renovarlo, pues consideró que es un tema de suma importancia para que la demarcación pueda agilizar permisos para desarrollar proyectos en diferentes zonas de su municipio.

“Les he pedido que este trabajo lo realicen lo más pronto posible puesto que si bien es una responsabilidad para nosotros como autoridad, también puede ser una responsabilidad de ellos que no se pueda autorizar y ojalá no se frene a toda la población en general”, dijo Tlatehui Percino.