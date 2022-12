¡Que no quede huella! Lalo Rivera contrata a Bronco y Cañaveral para fiesta de los burócratas

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez se puso espléndido con los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla y les regaló un ‘fiestón’ de Navidad, durante la cena les contrató a Cañaveral y al grupo Bronco para que les cantarán en su fiesta de fin de año.

La fiesta de fin de año de los burócratas fue en el Centro Expositor a las dos de la tarde de este miércoles 21 de diciembre, asistió el alcalde, Eduardo Rivera y su esposa Liliana Ortiz quienes disfrutaron de dos agrupaciones famosas en México.



Los trabajadores comieron un platillo tipo gourmet que se sirvió en las más de 50 mesas se colocaron a lo largo del Centro Expositor, pese a la nueva ola de contagios COVID que está azotando a la entidad.

Por si fuera poco, el gobierno consintió a sus trabajadores y les llevó a Bronco quien los deleitó con sus éxitos musicales como: "que no quede huella que no y que no", "adoro" y "estoy a punto de olvidarte", los cuales sonaron por más de una hora.



Posteriormente hizo acto de presencia el grupo Cañaveral, el cual ya había otorgado un concierto gratuito en el Paseo Bravo, sin embargo, esta vez tocó sus éxitos en un evento cerrado.

De acuerdo con los invitados, los regalos fueron pantallas led, de más de 40 pulgadas las cuales se rifaron, entre artículos de cocina y demás utensilios.