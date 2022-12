Agentes obligan mujer en silla de ruedas a mover su auto por no tener placas para discapacitados en Cholula

De una manera poco amable fue como policías de San Pedro Cholula, obligaron a la hermana de una señora en silla de ruedas a mover su vehículo de un lugar reservado para discapacitados en pleno centro de dicho municipio.

A través de una denuncia ciudadana que llegó a CAMBIO, una familia acusó que este martes acudieron al ayuntamiento cholulteca para realizar el pago predial. Sin embargo, una integrante de la familia utiliza silla de ruedas por lo que se estacionaron en lugar para discapacitados afuera del edificio de Caballero Águila.

Momentos después la hermana de la mujer discapacitada fue advertida por una oficial que se encontraba en el lugar de que no podía estacionarse en dicho lugar. A lo que la conductora del vehículo le informó que su acompañante usaba silla de ruedas.

"Acabo de tener una muy mala experiencia, me dirigía al H. Ayuntamiento a pagar el impuesto predial y el servicio de limpia que corresponde. Me lleva mi hermana porque soy una persona con discapacidad íbamos acompañadas de una persona de la tercera edad y una niña de 5 años, nos estacionamos en el cajón de discapacitados que se encuentra frente a la casa del Caballero Águila, el personal de vigilancia (una mujer) nos indicó que no podíamos estacionarnos ahí porque era para discapacitados, le informamos que iba a bajar en una silla de ruedas", señaló una de las afectadas.

Sin embargo, dicha explicación poco le importó a la mujer policía, por lo que llamó a agentes de tránsito para que llegaran al lugar, y momentos después al sitió llegaron por lo menos cuatro patrullas municipales, una de ellas marcada con el número de unidad 622. Quienes de una forma poco cortés exigieron a la dueña de la unidad que se retirará de dicho espacio pues no contaban con placas o alguna estampa oficial para discapacitados.

" La oficial me vio descender del coche y no sé quedó conforme e hizo un llamado al personal de Tránsito, y en minutos llegaron una patrulla, una camioneta y 2 motocicletas con aproximadamente 6 agentes, los cuales comenzaron a decir que no podía estacionarse en ese espacio porque no traía ni placa ni una estampa no oficial de discapacitado; En ningún momento voltearon a verme" acusó la misma mujer.