Falta más del 50 por ciento de los daños por reparar en Izúcar a cinco años del 19S

Desde las casas hasta inmuebles religiosos no han sido reparados a cinco años del sismo que azotó a Izúcar de Matamoros

Más del 50 por ciento de las afectaciones en Izúcar de Matamoros siguen sin ser reparada, desde las casas habitación hasta los inmuebles católicos, señaló la presidenta de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, a cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017.

En esta fecha conmemorativa Izúcar de Matamoros se une participando en el Simulacro Nacional 2022 donde en punto de las 12:19 horas se activaron las alarmas sísmicas donde prestadores de servicios públicos siguieron el protocolo correspondiente.

Ante esto, la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, recordó estas tristes fechas y lamento la pérdida de vidas en el año 2017 y también mencionó que cinco años de este sismo no se han podido recuperar las familias afectadas de las cuales sus viviendas cayeron y de la misma forma no se ven avances ni respuesta por parte CONAVI en la reconstrucción de inmuebles históricos y templos de la región.

Señaló que CONAVI no “dio el ancho” para poder intervenir todas las viviendas que tenían daños ya que el recurso invertido es federal y este no ha llegado al municipio o también ha sido mal invertido ya que se tiene el registro de inmuebles que no tenían daños severos en la infraestructura y recibieron el apoyo económico cuando otros con mayor deterioro continúan en ruinas, además de que continúan derrumbándose por la temporada de lluvias.

A cinco años del sismo del 19S, lamentó que se tiene menos del 50 por ciento de trabajos de reconstrucción en inmuebles y de acuerdo a un censo realizado solo 3 templos han sido reconstruidos cuando fueron un total de 23 los afectados.

Hizo un llamado a las autoridades pertinentes para poder acelerar estos trabajos de reconstrucción ya que en el centro histórico del municipio existen inmuebles que aún representan un peligro para la población ya que en el cualquier momento pueden derrumbarse generando un daño mayor.

Finalmente, llamo a la población a acercarse con el personal del ayuntamiento ya que brindan un asesoramiento interno y de esta forma la población interesada puede conocer cómo poder tener un acercamiento con el INAH y presentar su proyecto de reconstrucción y de esta coadyuvar a que los inmuebles puedan ser restaurados lo más pronto posible.