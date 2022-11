Habitantes de Izúcar se amparan para frenar construcción de nuevo panteón

La alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, no se presentó ante el citatorio realizado por un Juez del Poder Judicial de la Federación.

Habitantes de la comunidad de Rancho Juanitos en Izúcar de Matamoros, se niegan a permitir la construcción del panteón municipal en una Ciénega y un recurso natural, por ello se ampararon, sin embargo, la presidenta Irene Olea porque no se presentó.

Había un citatorio realizado por un Juez del Poder Judicial de la Federación, para que la alcaldesa acudiera para poder tratar el tema y continuar con la situación jurídica, pero no llegó a la cita.

El abogado Gaudencio Ruiz García, destacó que representa a la señora Micaela Martiñón Cardozo y a otros vecinos de Rancho Juanitos para promover dicho amparo y que se le hizo una falta de respeto que la presidenta no se presentara ni el síndico o alguien del ayuntamiento pues demuestra el poco interés que tiene por los habitantes.

Y es que este recurso de amparo resulta que se presentó ante el Poder Judicial de la Federación, derivado de que el Gobernador del estado donó un terreno para el panteón, pero dicha área no es apropiada para sepultar restos humanos, ya que en temporada de lluvias se convierte en una ciénega. Además de que no les han mostrado ningún proyecto de impacto ambiental que les aseguro que los lixiviados y los contaminantes del panteón no serán perjudiciales para la comunidad.

La construcción se planeó en un terreno donde el agua converge por medio de ríos subterráneos y superficiales con pozos que son de uso agrícola y de uso humano, pero esto tampoco ha sido tomado en cuenta pues es lamentable que se quieran contaminar así los mantos acuíferos.

Los habitantes aseguran que no van a permitir la construcción de dicha obra porque se trata de un capricho que sea en esa parte pues no tienen otro terreno, pero no es culpa de ellos, pues ellos tienen zona ejidal y terrenos de cultivo que se pueden ver afectados.