Pobladores intentan linchar a ladrón de iglesia en Izúcar de Matamoros

Habitantes de Izúcar de Matamoros, de la colonia Cruz Verde, sorprendieron a un ladrón que ingresó a la capilla para robar diversos artículos de valor e incluso no era la primera vez, por lo que comenzaron a golpearlo e intentaron lincharlo.

Fue la noche de este martes cuando los habitantes de la colonia Cruz Verde capturaron a uno de los presuntos ladrones, tras detectar que una de las ventanas del templo estaba abierta y que habían entrado al romperla del lado del callejón que colinda con la vía pública.

Eran las 19:00 horas cuando los encargados de la iglesia se dieron cuenta de que hacían falta bocinas, cables micrófonos, un cáliz, dinero en efectivo y hasta la ropa del sacerdote. Al momento no había mucha información, solo que detuvieron a uno de los ladrones y no lo querían entregar a la policía municipal hasta que no se le diera su merecido.

Incluso los representantes de los medios de comunicación fueron bloqueados para evitar documentar quienes participaban en la turba “por si se les pasaba la mano”. También cerraron las calles con piedras para que las patrullas no pudieran entrar y evitar ser rescatado.

En este acto, tras el llamado a la sociedad por parte de los policías municipales e indicando que era importante entregarlo a las autoridades competentes los vecinos accedieron, pero ya todo estaba consumado, una golpiza que se espera sirva de lección, así lo argumentaron los testigos.