A quemarropa ejecutan al ‘Milo’ en Chietla: líder sindical del ingenio cañero en Atencingo

A quemarropa y de varios impactos de bala fue asesinado en su oficina, Emigdio Ascencio Reyes 'el Milo', quien era el líder del Sindicato Azucarero sección 77 del Ingenio de Atencingo, los hechos ocurrieron cuando este hombre arribaba a sus oficinas ubicadas en el zócalo de esta junta auxiliar del municipio de Chietla y apenas unos meses después de que fuera acusado de favorecer la contratación de trabajadores ajenos a dicho ingenio y dejando sin empleo a los obreros.

Se sabe que Emigdio estaba arribando a las oficinas del sindicato, cuando de repente, según testigos, dos sujetos se acercaron a él y a quemarropa le dispararon en diversas ocasiones, por lo que se presume que ya lo estaban esperando.

Tras el ataque, su cuerpo quedo inerte en el piso, ante los ojos de algunos testigos, debido a que era temprano y no había mucha gente a pesar de que el asesinato ocurrió a un costado del parque de Atencingo, cerca de las canchas.

Aunque hasta el momento no hay datos oficiales referentes al móvil de este asesinato, se sabe que la disputa por puestos en diversos sindicatos y organizaciones ha provocado la ejecución de varios líderes desde el año 2022.

Además, desde el año 2021 ‘el Milo’ había sido señalado por no hacer nada en el tema de las contrataciones y no apoyar a los sindicalizados, un año más tarde las acusaciones recrudecieron en donde se le mencionó como el responsable de los despidos injustificados y de que en el interior del ingenio no se apoyaba a la gente de la misma comunidad.

Por su parte Juan Lezama, director de Seguridad Pública del municipio de Chietla, refirió que la policía llegó al sitio para acordonar el área como primeros respondientes y estuvieron en la espera de elementos de la Fiscalía General del estado para el levantamiento de cadáver.

Cabe señalar que el ingenio de Atencingo es uno de los más importantes a nivel nacional por su producción y su calidad y por ello representa un coto de poder importante en la región.