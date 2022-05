Toma protesta edil electo de la junta auxiliar La Cañada de Libres

Esta tarde se llevó a cabo la toma de protesta del candidato electo de la Junta Auxiliar La Cañada, con la asistencia de más de 500 personas, Marco Antonio Herrera Díaz y su Cuerpo de Regidores tomaron protesta a cargo del Presidente Municipal de Libres, Mtro. Armando Ruíz Solís, quien estuvo acompañado de la Presidenta del SMDIF, Lic. Alejandra Ruíz Solís, así como del representante de la Dirección de Gobierno, Lic. Edgar Garrido Rodríguez, el Delegado Distrito 03 de la Secretaria de Gobernación, Profesor Ramiro Millán Aldana, Cuerpo de Regidores, Síndico Municipal, Secretaria General y Jueces de Paz.

A pesar de las inclemencias del tiempo, el Alcalde Municipal expresó sus felicitaciones a la planilla ganadora y asevero “Hoy tenemos una nueva forma de hacer política en la Junta Auxiliar de la Cañada, el camino no fue fácil pero hoy estamos tomando protesta a las nuevas autoridades locales, los cambios de la transformación no son paralelos”. Así mismo pidió a Marco Herrera no olvidarse de trabajar 24 / 7 por el bienestar de la Cañada.

Citando al filósofo Carlos Marx y al Caudillo del Sur Emiliano Zapata, el Presidente Municipal recalco que la transformación es una realidad que está sucediendo en Libres y la Junta Auxiliar. Así tras el acto solemne y las palabras de las autoridades municipales y de la Cañada, se declaró el cierre de sesión solemne de cabildo extraordinaria a las 16 horas con 15 minutos. Declarando a Marco Herrera Díaz y su Cuerpo de Regidores como miembros propietarios de la Junta Auxiliar de La Cañada 2022- 2025.