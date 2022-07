Elijen nuevo comisariado ejidal y al consejo de vigilancia en Libres

Con 211 votos a su favor, el C. Armando Carmona Díaz, fue elegido como nuevo comisariado ejidal de las comunidades que comprende el municipio de Libres

Este domingo 3 de julio en las instalaciones de la casa del campesino, se llevaron a cabo las elecciones para elegir al nuevo comisariado ejidal de Libres y a su vez al consejo de vigilancia, las votaciones dieron inicio aproximadamente a las 10 de la mañana finalizando a las 18 horas.

Con 211 votos a su favor, el C. Armando Carmona Díaz, fue elegido como nuevo comisariado ejidal de las comunidades que comprende el municipio de Libres, tales como Ahuateno, Palmaritos, San José la Libertad, Nuevo México, San Carlos, La Guerrero, San Francisco y San Isidro.

Ante este resultado el Presidente Municipal de Libres, Mtro. Armando Ruíz Solís, felicitó de manera muy sincera al nuevo comisariado por la victoria obtenida, uniendo fuerzas para aportar lo mejor por el bienestar del municipio. Sin duda alguna es importante recalcar que está administración municipal otorga el máximo apoyo posible al campo Librense.

Es importante mencionar que el conteo de votos en voz alta, inicio a las 18:00 horas en presencia de todos los ejidatarios interesados.

El C. Armando Carmona Díaz ganó con 211 votos a su favor, mientras que el C. Felipe López obtuvo un total de 186 votos, posterior a ello fueron las autoridades del Registro Agrario Nacional quienes de manera legal dieron por ganador al C. Armando Carmona Díaz.

El nuevo comisariado ejidal se comprometió a respetar cada uno de los acuerdos que apruebe la asamblea general y sobre todo, gestionar proyectos viables para beneficio de las y los campesinos.

Finalmente agregó, que está presente la intención de trabajar de manera coordinada con las autoridades que encabeza el Presidente Municipal Mtro. Armando Ruiz Solís.