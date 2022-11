Por falsificación de documentos fue detenido Toño Vázquez y su director de obras en Teziutlán (VIDEO)

Por presuntamente falsificar un documento oficial, al firmar el acta de entrega recepción de la obra de rehabilitación realizada en el Cereso de Teziutlán sin que ésta estuviera concluida, fueron detenidos y enviados a prisión preventiva el ex edil de esta demarcación, Antonio Vázquez Hernández y quien fuera su director de obras en la administración 2014-2018, David Rivera Sánchez.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención del ex edil panista de Teziutlán en la administración 2014-2018.

Por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsificación de documento, la @FiscaliaPuebla formuló imputación contra el ex edil de Teziutlán, Edgar Antonio N., y David N., ex director de obras. Están en prisión preventiva justificada. ? https://t.co/Wd8ds1zzzf pic.twitter.com/Lt7sVYcRUt

En la misiva, este organismo aseguró que la detención de Vázquez Hernández se debió a su presunta participación en el delito de falsificación de documentos, ya que presuntamente firmó el acta de entrega recepción de la obra de rehabilitación del Centro de Reinserción Social del municipio de Teziutlán, sin embargo, los trabajos estaban inconclusos.

Asimismo, la Fiscalía de Puebla dio a conocer que, además de Antonio Vázquez, también fue asegurado el ex director de obras públicas de Teziutlán en la administración 2014-2018, David Rivera Sánchez.

Ante esto, los dos ex funcionarios públicos fueron vinculados a proceso por el delito de falsificación de documentos y tras solicitar la ampliación de término, un juez les impuso a ambos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Tras ser detenido, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales y que horas más tarde fue eliminado, Antonio Vázquez consideró que el delito por el que se le acusa ‘no ameritaba’ su detención’.

En el mensaje, Vázquez Hernández aseguró que la acusación en su contra se deriva a que presuntamente sólo ejecutó el 85 por ciento de la obra de rehabilitación del Cereso de Teziutlán, dejando inconcluso el 15 por ciento restante, equivalente a 400 mil pesos.

Asimismo, Vázquez Hernández señaló que, tras acudir a una audiencia, el juez de control determinó imputar la medida de prisión preventiva.

“Es una imputación por uso de documento falso, donde se me acusa de falsificación de firmas y de no haber terminado una obra. Según se ejecutó el 85 por ciento y faltó el 15 por ciento, que equivale a 400 mil pesos cuando se ejecutaron 2 mil millones de pesos en Teziutlán. Ese es el verdadero motivo, vine a la audiencia, me presenté y asimismo determinó el juez que me quedara yo detenido”, señaló el ex edil panista.