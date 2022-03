Retienen a paramédicos de la Cruz Roja en Xicotepec

Los paramédicos no tienen autorizados salir del hospital hasta que llegue los familiares de un paciente que trasladaron por una lesión en las extremidades

La noche de este martes 22 de marzo, paramédicos de Cruz Roja fueron activados para llevar la atención de un transeúnte que aparentemente presentaba una lesión en las extremidades inferiores, por lo cual el conductor de una colectiva de la línea TUX le brindó la atención, subiéndolo a la unidad, por lo que el punto de encuentro fue en la colonia el Tabacal para que los paramédicos pudieran brindarle los servicios prehospitalarios.

En el lugar se encontraban elementos de la policía municipal y llevaron el aseguramiento del operador de la colectiva sin saber el por qué lo estaban asegurando, luego de que le brindó la atención al transeúnte al verlo tirado sobre el tramo carretero de Villa Ávila Camacho a Xicotepec.

De acuerdo a la valoración del paciente, se encontraba en presunto estado etílico y fue trasladado al hospital integral de Xicotepec para su atención y valoración médica, pero al no haber familiares ni responsables del paciente, los paramédicos de Cruz Roja de la delegación Xicotepec, no dieron salida hasta que llegara uno de los familiares del mismo paciente, el cual ha dado a conocer que efectivamente le brindó la atención el operador de la colectiva para que llegara al nosocomio con la atención de los paramédicos, los cuales hasta el cierre de la esta nota permanecen en el interior del hospital por instrucciones de los altos mandos de dicho nosocomio.

Cabe señalar que si en este momento se requiere de los servicios de los mismos paramédicos que están en turno, no podrán salir del hospital integral ya que no tienen autorizado salir, por lo que han señalado que están siendo privados de la libertad, cuando solo cumplieron con su labor para la atención del transeúnte, el cual ha trascendido que se llama Valdemar Martínez Hernández de 27 años de edad, con domicilio en el municipio de Huauchinango, por lo que solicitan la presencia de sus familiares para que se reincorporen a sus labores los paramédicos y el paciente tenga la atención necesaria en el nosocomio.

No es la primera ocasión que son retenidos los paramédicos en casos como este y hasta el momento se desconoce si el operador de la colectiva fue dejado en libertad, ya que solo actuó de buena fe.