Lorenzo Rivera recibirá a diputados federales y locales en su primer informe como alcalde de Chignahuapan

El presidente municipal de Chignahuapan Lorenzo Rivera Nava adelantó que recibirá a diputados federales y locales en su primer informe de gobierno que se llevará a cabo el sábado y adelantó que se centrará en seguridad, turismo e infraestructura.

El presidente municipal priista acudió al primer informe de trabajo del alcalde ‘Lalo’ Rivera y lo felicitó por los logros que ha obtenido en este primer año de los 3 que durará su administración al frente de la capital.

En ese sentido, dijo que está preparando también su informe el cual se llevará a cabo el 15 de octubre en el municipio que encabeza. Y reveló que va a invitar a legisladores y legisladores del tricolor a nivel federal y también a los del Congreso local.

Sin embargo, también reconoció que el sábado no será el único alcalde que rendirá cuentas a los pobladores de Chignahuapan, pues más eventos de la misma naturaleza se presentarán el fin de semana en Puebla. Entonces no aseguró que todos los invitados acudan a su informe, por lo que no adelantó nombres.



“Ya preparando todo para que rindamos nuestro primer informe de actividades que será este sábado de manera transparente y en cercanía con la gente. Esperamos contar con la presencia de diputados y diputadas federales, pero ya ven que estamos en tiempo de rendición de cuentas de funcionarios públicos y el fin de semana muchos lo ocupan para darlo a conocer también”, aseguró.



Por otra parte, adelantó que son tres ejes principales en los que dará cuentas a sus gobernados, los cuales son la seguridad, el turismo en la ciudad considerada pueblo mágico y en la infraestructura que se le ha dado a diversos espacios en su demarcación.

Respecto a la atención ciudadana dijo que se está trabajando en todas las demandas que los habitantes de Chignahuapan le han hecho llegar y por ello se han creado programas de participación para enfrentar el tema de la pobreza extrema, que es uno de los principales males que afectan al municipio.



“Nos hemos enfocado en combatir la pobreza extrema y en dar apoyo a las personas más vulnerables en el municipio. Hemos implementado acciones y políticas para atender este fenómeno y buscar reducir los índices que en nuestra ciudad son preocupantes”, aseguró.



Por otra parte, descartó el premio a la sustentabilidad que ha recibido el municipio por atender al medio ambiente a través de reforestación y programas y talleres para fomentar la conciencia ecológica, por lo que aseguró que a nivel estatal está situación es de subrayarse.