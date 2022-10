Entrevista: López Angulo doma los problemas de basura y mejora seguridad en su 1er año como alcalde de Huauchinango (FOTOS)

Rogelio López Angulo aseguró que pese a encontrar un Ayuntamiento sin recursos a su llegada como presidente municipal de Huauchinango, ha podido resolver los problemas heredados con la basura, la seguridad pública y hasta en el pago de las deudas de administraciones pasadas durante su primer año de gobierno.

En entrevista con Diario CAMBIO, Rogelio López Angulo compartió sus principales logros de gobierno tras haber cumplido su primer año encabezando los trabajos del Ayuntamiento de Huauchinango, asegurando que la seguridad pública, la reactivación económica y la consolidación de este Pueblo Mágico como atractivo turístico son las principales metas de su gobierno.

Asimismo, López Angulo habló de cómo pese a no encontrar recursos suficientes a su llegada al gobierno municipal, su administración logró dar respuesta y solución a las principales demandas de la ciudadanía, así como la puesta en marcha de una serie de proyectos para mejorar las condiciones de Huauchinango.

El edil de Huauchinango recordó la crisis de basura que vivió la gente de este municipio de la Sierra Norte de Puebla durante el trienio anterior, asegurando que hubo momentos en los que las montoneras de desechos permanecían días en el zócalo de la demarcación.

Rogelio López Angulo indicó que tras su arribo al gobierno municipal, su administración puso en marcha una serie de acciones, gestiones y proyectos para evitar que este problema volviera a vivirse las calles de Huauchinango.

En ese sentido, López Angulo agradeció el apoyo del Gobierno del Estado a cargo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, para la adquisición de dos camiones compactadores de basura, con los que el edil aseguró se reforzaron las labores de recolección debido a que su llegada la mayoría de las unidades recolectoras se encontraban en mal estado.

Además, el presidente municipal de Huauchinango aseguró que durante su primer año de gobierno logró adquirir ocho patrullas nuevas y equipadas para reforzar las tareas de seguridad y patrullaje en la demarcación.

López Angulo destacó que a su llegada había una cantidad inferior a los 132 policías municipales, asegurando que en lo que va de su administración logró prácticamente duplicar este número al tener actualmente más de 200 elementos en las filas de la corporación, indicando que es la seguridad pública la prioridad número uno de su gobierno.

Asimismo, Rogelio López Angulo aseguró que todos los días atiende a decenas de huauchinanguenses que lo abordan con distintas peticiones y solicitudes.

Además, el alcalde de Huauchinango dijo que tan solo en cada uno de los martes ciudadanos que realiza en compañía de sus secretarios y directores, atiende a más de cien personas que han acudido a cada una de estas jornadas.

“He atendido en todos los martes ciudadanos a más de 100 personas que van con diferentes solicitudes o peticiones, muchos van con peticiones de obra y los ponemos al tanto si está contemplada o la programamos, pero llegan con problemas de registro civil y es muy variado, pero como tengo a todos los directores rápido le damos solución y si no hablamos claro con la gente, si nos piden algo que sale de nuestras manos les hablamos con la verdad”, agregó.

Rogelio López Angulo indicó que pese a que Huauchinango es un municipio en donde llueve prácticamente todo el año, las administraciones locales no han generado proyectos para captar el agua pluvial y así abastecer de este recurso a los habitantes de esta demarcación.

El alcalde de Huauchinango, indicó que en su pasada administración hace más de 10 años puso en marcha diferentes proyectos que a su regreso resultaron insuficientes para dar solución a una de las principales demandas de la ciudadanía.

En ese sentido, Rogelio López Angulo indicó que su gobierno ya trabaja en una serie de proyectos encaminados a resolver el abasto de agua potable en Huauchinango.

Finalmente, Rogelio López Angulo aseguró que a lo largo de este año ha encabezado un gobierno en el que el manejo de los recursos se ha realizado de manera transparente.

Ante esto, López Angulo aseguró que existe un hartazgo entre la gente de Huauchinango quienes han visto como llegan gobernantes con cierta situación económica y terminan su gestión con una condición monetaria diferente, asegurando que él se ha mantenido al margen de estas prácticas.

“La gente, los ciudadanos de Huauchinango ya están cansados de ver cómo llega un presidente municipal con una situación económica X y cómo sale totalmente diferente, la gente está cansada de eso y uno de mis compromisos es manejar el recurso con transparencia, creo que la gente lo entiende y se está dando cuenta de cómo trabajamos, y así lo hicimos la vez pasada, y no hay una sola evidencia como la hay otra de otros ex presidentes pero a la vista de todos en ese sentido y saben que yo he trabajado como debe de trabajarse”, resaltó.