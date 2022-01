En 15 días ASE presentará dictamen final del proceso de Entrega-Recepción en Tehuacán

Debido a que continúa la integración del dictamen por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) hasta el momento el actual Ayuntamiento de Tehuacán desconoce el número de denuncias en contra de los ex funcionarios de la pasada administración a cargo del edil sustituto Artemio Caballero López, luego de que estos no realizaran el proceso de Entrega-Recepción, aseguró la síndico Paulina Enecoiz Garci-Crespo.

En entrevista, la funcionaria municipal expresó que de un aproximado de 120 áreas que existen en el Ayuntamiento no se realizó el proceso de Entrega-Recepción en 80 de ellas, destacando Obras Públicas, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, entre otras.

Comentó que hasta el momento es difícil saber el número de denuncias que se interpondrán en contra de los funcionarios de la pasada administración municipal, pero dijo que esperan tener una respuesta en los próximos 15 días por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ya que no ha entregado el dictamen final de Entrega-Recepción.

Agregó que con la entrega de este dictamen final por parte de la ASE se conocerán finalmente las áreas en donde encontraron anomalías, destacando que los ex servidores públicos no han sido absueltos de cualquier tipo de responsabilidad

“Se va hacer una revisión muy a fondo del expediente y la documentación, de cómo se llevó a cabo y se llevará a cabo el proceso correspondiente, desafortunadamente no hay un dictamen como tal para decir el número de denuncias por el proceso de Entrega-Recepción, por lo tanto, hasta ahora no se pueden visualizar si hay o no hay daño patrimonial”, dijo Paulina Enecoiz.