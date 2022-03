Feministas se manifiestan el Día de la Mujer en Tehuacán

Durante esta tarde, decenas de mujeres se reunieron a la altura de la calle 8 Sur e Independencia Poniente, desde donde marcharon con rumbo al centro de la ciudad, en el trayecto comenzaron a gritar diversas consignas, como "la policía no me cuida, me cuidan mis amigas", entre otras.

Después de algunas horas de manifestación, llegaron a la explanada del Palacio Municipal, desde donde realizaron denuncias públicas en contra de presuntos violadores o acosadores, exigieron a la prensa retirarse y procedieron pegar sus pancartas, y a quemarlas en el lugar.

Cabe mencionar que así mismo un grupo de feministas acudieron a pintar algunos edificios históricos del municipio, siendo la primera vez que se registra este tipo de acciones.