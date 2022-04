Funerarias de Tehuacán exigen que se agilicen trámites por defunciones

Funerarias de Tehuacán han acusado que el nuevo ayuntamiento tarda más de cuatro horas en realizar un acta de defunción, y en fin de semana no atienden.

Funerarias de Tehuacán han exigido a las autoridades municipales agilizar los trámites de actas de defunción en el Registro Civil, donde tardan horas en entregar los documentos y si es fin de semana no atienden.

A decir de Cecilia Santiago Román, representante de funerales Tehuacán, indicó que varias funerarias decidieron unirse, pues desde que ingresó este ayuntamiento, el área de Registro Civil tarda mínimo cuatro horas para iniciar con el trámite de un acta de defunción y si es fin de semana no atienden, ni mucho responden las llamadas.

Aunado a ello, en ocasiones sólo les entregan copias del acta, bajo el argumento que el presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, no los ha firmado.

Lo anterior ha generado problemas, principalmente para los familiares de las víctimas, quienes no pueden enterrar a sus difuntos de manera rápida, además el cuerpo no es entregado mientras no tengan todos los papeles.

Ante esa situación, el edil municipal aseguró que no se presentará nuevamente ese problema, de lo contrario solicitarán una audiencia o tomarán otras medidas.