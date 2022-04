Tepole misógino: procederá contra mujeres por pintas en Palacio Municipal tras manifestación (VIDEO)

El presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández continúa exhibiendo su lado misógino al asegurar que el Ayuntamiento a su cargo procederá legalmente en contra de las mujeres que realizaron pintas al Palacio Municipal durante la manifestación en la que exigieron justicia por los feminicidios registrados en la demarcación; por los casos de abuso y acoso sexual contra niñas y jóvenes de entre 15 y 20 años de edad en diferentes instituciones educativas del municipio.

Luego que durante la tarde del sábado 23 de abril, un grupo de mujeres se manifestaron por diversas calles de Tehuacán para exigir justicia por los recientes feminicidios, así mismo pedir parar con el acoso sexual que viven mujeres en instituciones educativas de esa demarcación.

Al respecto, Pedro Tepole Hernández, dijo que el tema de investigación le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque ellos están de puertas abiertas para colaborar en la investigación y dialogar con las inconformes, aunque deben manifestarse de forma pacífica, sin dañar los inmuebles o de lo contrario habría sanciones.

"Debería de haber una sanción, yo no estoy en contra de las manifestaciones, los ciudadanos tienen el derecho de manifestar solo con orden, pero no por dañar una cosa histórica, pared, se va solucionar... sin problema se pueden manifestar cualquier organización, mercados, solo que sea con respecto, porque si no aplicaremos la ley y sancionar a quien lo está haciendo", comentó.