Tepole no ve ni oye la ola de ejecuciones en Tehuacán (VIDEO)

Asegurando que el actual gobierno municipal a su cargo “no ha hecho nada mal”, el edil de Tehuacán Pedro Tepole Hernández insistió en defender la estrategia fallida de seguridad implementada en los últimos seis meses rechazando que exista una crisis de inseguridad y ejecuciones, y descartando la salida del director de Seguridad Pública, Héctor Pacheco de la Luz.

Apenas la semana pasada CAMBIO dio a conocer que tan sólo durante marzo de este año la incidencia delictiva aumentó 36 por ciento en Tehuacán, aunado a las constantes ejecuciones registradas en la demarcación como la que se presentó la madrugada del pasado sábado en la colonia Lomas de la Soledad, donde un hombre fue acribillado cuando se encontraba al interior de su casa y en donde se encontraron más de 50 cartuchos percutidos.

Ante esto, el edil Pedro Tepole exhibió su cinismo al asegurar que los delitos no han aumentado en Tehuacán y justificó las numerosas ejecuciones y feminicidios registrados en su municipio durante los seis meses de su administración, al asegurar que es una ciudad muy grande la que gobierna.

“Si nos vamos a una estadística no ha subido, es una ciudad muy grande y no queremos que pase este tipo de situaciones, pero no se ha ido arriba la delincuencia”, comentó Tepole Hernández.