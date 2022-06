Pobladores de Coapan acusan simulación en la clausura del relleno sanitario de Tehuacán

Los habitantes de esta junta auxiliar aseguran que hasta el momento la Secretaría de Medio Ambiente no ha comenzado con las labores para sanear el terreno donde se ubica este basurero, indicando además que es competencia de la Profepa y no de esta dependencia

A quince días de la clausura del relleno sanitario de Tehuacán, los habitantes de Santa María Coapan acusan que todo se trata de una simulación debido a que hasta el momento las autoridades no han comenzado los trabajos de saneamiento y remediación del suelo, aunado a que este basurero continúa ardiendo tras el incendio que comenzó desde el pasado 6 de mayo.

Fue el pasado 10 de junio cuando la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la unidad administrativa adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), colocó los sellos de clausura temporal total en el relleno sanitario del municipio de Tehuacán, ubicado en la junta auxiliar de Santa María Coapan.

En ese momento se anunció que el lugar sería monitoreado constantemente, además de que con esta acción se pretendía evitar el aumento de daños ocasionados al medio ambiente para posteriormente iniciar con la remediación del basurero.

Sin embargo, integrantes del Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan, acusaron que la colocación de sellos de clausura por parte de la Smadsot fue una simple simulación ya que no han iniciado ninguna actividad para comenzar con el saneamiento del lugar, indicando además que la dependencia estatal no tiene competencia para clausurar y sanear este relleno sanitario, pues es algo que aseguraron que le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).



“Denunciamos que es una simulación porque la autoridad competente no es la Smadsot sino la Profepa, dado que el sitio está comprendido dentro del área natural protegida de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán y que dentro de su programa de manejo expresamente le atribuye a la Profepa dichas tareas”, indicaron los integrantes del Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan.



Asimismo, señalaron que no aceptan esta clausura temporal que pueda dar lugar a una posible reapertura, por lo que exigieron el cierre definitivo y que se inicie con los trabajos de remediación y restitución de las tierras que actualmente están gravemente contaminadas tras operar como basurero municipal durante los últimos 28 años.

Por su parte, el presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, argumentó que están llevando a cabo un proceso para el saneamiento del basurero municipal y negó que sólo sea una simulación, ya que siguen analizando el proyecto de cierre que entregó la administración pasada, indicando que se darán a conocer los datos cuando se tenga mayor información.

Aunado a ello, desde el pasado 6 de mayo de este año dicho relleno sanitario comenzó a incendiarse y desde ese momento a la fecha el fuego no ha logrado controlarse, situación que ha desencadenado la contaminación del aire en la región, además de que la autoridad municipal ya no se encuentra trabajando en el lugar, argumentando que el fuego permanece en un lugar inaccesible pero no representa un riesgo, por lo que únicamente hacen recorridos para verificar el estado de las llamas.