Pedro Tepole se contradice; Secretaría de Medio Ambiente no hará contrato con planta tratadora en Tehuacán

El presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández se contradice al rechazar que haya asegurado que fue la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial la encargada de contratar la empresa que instalará una planta tratadora de residuos sólidos, pese a que durante una entrevista que brindó el lunes de esta semana indicó que este procedimiento quedó a cargo de la dependencia estatal.

“No porque el Ayuntamiento no pone ni un solo centavo, no puedes hacer ningún procedimiento; es una empresa particular como si tú pusieras algún negocio y ofrecieras tus servicios; o sea, no hay recursos del municipio (...) Es un tema que le compete a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, nosotros tenemos que dar los permisos como lo es el uso de suelo y la Secretaría autoriza si tiene la viabilidad y si es apto el sitio”, dijo Pedro Tepole durante el día de ayer.