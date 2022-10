Peleas de gallos en Feria de Tehuacán tienen permiso federal : Tepole a asociaciones protectoras de animales

A pesar de que algunas asociaciones protectoras de animales se pronunciaron en contra de las peleas de gallos en Tehuacán, las autoridades locales señalaron que no está prohibido dicho evento, por lo tanto no se cancelará y se llevará a cabo.

Pedro Tepole Hernández, presidente municipal de Tehuacán, señaló que la feria de Tehuacán, fue entregada a un empresario, el cual omitió dar a conocer su nombre y fue él quien tramitó sus permisos ante las dependencias correspondientes.

Además, aseguró que las peleas de gallos no están prohibidas, si así fuera no se entregarán los permisos para la realización de tales eventos, por lo tanto no pueden ser canceladas por la inconformidad.



“Para las asociaciones es mi respeto, está bien su pensar, no estamos haciendo nada indebido y el tema de la pelea de gallos es un permiso federal”, citó.



Finalmente Tepole Hernández refirió que con la feria de Tehuacán esperan una gran reactivación económica.