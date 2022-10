Pobladores de Tehuacán amenazan con bloquear calles para exigir saneamiento de San Marcos Necoxtla

Héctor Cabrera, representante del Comité de Vigilancia e Inconformes de San Marcos Necoxtla, acuso a las autoridades de no realizar labores de limpieza

Habitantes del municipio de Tehuacán amenazan con empezar a bloquear calles para exigir al gobierno de Pedro Tepole Hernández el saneamiento del patio de maniobras de San Marcos Necoxtla, acusando que han pasado más de 15 días sin que ingrese un solo camión para sacar basura de este lugar, esto pese a que el presidente municipal aseguró que son los días domingo cuando se realizan trabajos de limpieza en este tiradero de desechos.

Héctor Cabrera, representante del Comité de Vigilancia e Inconformes de San Marcos Necoxtla, negó que las autoridades municipales sigan realizando labores de limpieza en el patio de maniobras, pues desde el 22 de septiembre cuando se colocaron los sellos de clausura, estos ya no regresaron a limpiar.



“Cuando vino la Profepa trabajaron dos días después ya no lo hicieron y ahorita está parado, entonces se metieron nuevamente oficios al encargado de Ooselite estamos esperando la contestación”, expresó.



Indicó que solo sacaron entre 700 a 900 toneladas de basura, las cuales no son nada para las miles de toneladas de desechos que existen en ese predio, por lo tanto consideró que las autoridades de esa demarcación simplemente dicen mentiras, ya que no están sacando los residuos, además han dicho que los domingos trabajan, pero en esos días no se han visto maquinaria o camiones.

Por lo anterior, emitieron un escrito ante el Ooselite para exigir que sigan con las labores de limpieza, pero hasta el momento no han tenido una respuesta positiva, por lo tanto seguirán en pie de lucha y buscarán un diálogo con el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.



“Vamos a ir a plantarnos al palacio, a la oficina de Ooselite y vamos a tapar carreteras para ver si así vienen ellos hacia nosotros porque no nos hacen caso”, citó.



Actualmente el lugar es un peligro, pues existen grandes cantidades de basura, acumulación de desechos cárnicos, de maquiladoras, lavanderías, entre otros que ponen en riesgo los mantos acuíferos, no obstante la basura que se quemó hace meses, solo la removieron, pero sigue ahí, externó.