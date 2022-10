Protectores de animales exigen a Tepole no realizar peleas de gallos en La Feria de Tehuacán

Desde que se anunció la feria de Tehuacán, misma que se llevará a cabo del 20 de octubre al 6 de noviembre dónde se realizarán peleas de gallo, presentación de grupos musicales, entre otras actividades, ante ello diversos activistas y protectores de animales exigieron la cancelación de éste.

Durante este sábado y en el exterior del polideportivo La Huizachera, dónde se llevó a cabo el primer informe de gobierno de Pedro Tepole Hernández, algunos activistas exigieron la cancelación de la pelea de gallo, puesto que el edil firmó una agenda animalista en la cuál se comprometió a no maltratar animales, hecho que no ha cumplido.

"La administración actual no tiene empatía e interés para el bienestar animal, además dicen que no hay recursos para el cuidado de los animales, no hay esterilizaciones por falta de dinero", acusaron.

Finalmente pidieron contemplar recursos para atender a los animales en el municipio, además el área de Bienestar animal se ponga a trabajar, puesto que hay muchos reportes de maltrato animal.