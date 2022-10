Acusan a policías de Miahuatlán de sustraer a menor de 3 años

Otilia C. de 60 años denunció que su nieta Angy de 3 años fue sustraída por su padre quien arribó a su domicilio en compañía de elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, siendo los propios uniformados quienes le arrebataron a la menor; además esta mujer acusa que al intentar poner la denuncia las autoridades se niegan a recibirla bajo el argumento de que debe de ser la madre la que debe proceder, sin embargo, ésta se encuentra trabajando fuera del estado.

La señora Otilia C., señaló que su hija Esmeralda Villa y Jeremías Blanco, procrearon una niña, quien actualmente tiene 3 años de edad, pero desde que la mujer estuvo embarazada, el hombre las abandonó y después de nacer la bebé, solo mandaba 500 pesos cada 15 días, un mes y en ocasiones no enviaba nada durante un año, a pesar de ello le permitían ver a la niña.

Manifestó que durante este año solo ha acudido a ver a la menor en dos ocasiones, una fue la semana anterior y la otra este lunes 24 de octubre, en este último día el sujeto llegó a su domicilio ubicado sobre la calle San Lucas número 22 de la colonia La Soledad en Santiago Miahuatlán, diciendo que se llevaría a la menor, por lo que Otilia ingresó a la niña a su casa para impedirlo.

“El me la quitó y le dije que no se la puede llevar, pero me dijo que se la podía llevar porque es su papá, yo le dije que la niña no es un perrito o una cosa que lo desecha y cuando lo necesito va por ella, entonces se la quité y la metí a su cuarto, y no dejé que se la llevara”, expresó.