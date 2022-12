Sergio Salomón realiza gira por la Sierra Negra de Puebla: entrega apoyos para el campo y se reúne con ediles de la región

El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina realizó una gira por la Sierra Negra de Puebla, en donde se reunió con ediles de la región Tehuacán-Ajalpan para pedirles que prioricen la seguridad de sus demarcaciones y entregó apoyos al campo.

Fue durante el jueves 22 de diciembre cuando el mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina acudió al municipio de Tehuacán para encabezar una reunión con 25 alcaldes de la región, en donde el titular del Ejecutivo se comprometió a continuar con la coordinación entre los tres niveles de gobierno de la entidad poblana con el objetivo de priorizar la paz, la tranquilidad y seguridad de las familias poblanas.



En reunión con ediles y mandos policiales de la región de Tehuacán y Ajalpan, el mandatario @SergioSalomonC enfatizó que en plena coordinación con los tres niveles de gobierno y en equipo con ayuntamientos, el Gobierno de Puebla está atento a la paz, tranquilidad y seguridad. pic.twitter.com/oJray0mPPc

En dicha reunión a puerta cerrada, donde las autoridades estatales señalaron que existen varios municipios de la zona que tienen elementos activos como Policías Municipales, pero estos no están certificados o no pasaron sus exámenes de control de confianza, hecho que es un problema, aunado a ello los ciudadanos desconfían de los propios policías.

Así mismo, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, reconoció que muchos elementos de la Policía Municipal no cumplen con todos los requisitos y se quedan con preparación a medias, en varios casos no aprueban sus exámenes de control de confianza, a pesar de ello estos permanecen en las corporaciones y haciendo labores de un policía, los cuáles no están permitidos y las autoridades locales son sabedores, por lo tanto deben evitar esas acciones.

Otro de los exhortos a los presidentes municipales fue el aumentar el recurso para el rubro de seguridad pública, donde deben utilizar por lo menos un 25 por ciento de su presupuesto total y con ello tener más elementos capacitados y equipados.

Por su parte, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes, aclaró que no hay municipios considerados como focos rojos en esta región, pero si es necesario coordinar esfuerzos para lograr tener paz y justicia, por lo tanto la Policía Estatal reforzará la vigilancia.

Explicó que en Tehuacán se cumplirán con las propuestas del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, como la construcción de un Centro Escolar, parque lineal, Seguridad Pública, atender el problema de la basura e incluso ya existe un avance y estudios por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.

Finalmente Céspedes Peregrina terminó su gira en el municipio de Ajalpan, donde entregó 942 apoyos del programa para la recuperación del campo poblano.