Comerciantes de Tehuacán acusan de corrupción a funcionarios de Fomento Comercial del Ayuntamiento

Un grupo de vendedores ambulantes acusan al personal de Fomento Comercial del Ayuntamiento de Tehuacán de incurrir en actos de corrupción, al exigirles el pago de derecho para laborar en vía pública entregándoles boletos sin folio y sin realizar el cobro con los documentos oficiales.

Desde hace varios días, un grupo de comerciantes ambulantes de la organización Unión Fuerza Guerrera de Tehuacán, han acusado a la directora de Fomento Comercial, Marcela Sara León por presuntamente hostigarlos, de retirar por lo menos a doce vendedores de sus lugares que ocupaban desde hace más de 30 años, entre varias presuntas irregularidades más.

A decir de Bernarda de Lourdes Gallardo Granados, representante de dicha agrupación, son 81 integrantes de la Unión quienes están legalmente constituidos y dados de alta, pero han enfrentado problemas desde hace varios meses, cuando el área de Fomento Comercial pretendía hacer los cobros a través de un boletaje, hecho que no permitieron, ya que anteriormente se venía realizando con órdenes de pago ante la Tesorería Municipal, pues esa es la única forma de evitar fugas de dinero.

Refirió que actualmente el municipio le cobra 20 pesos a cada comerciante ambulante, no 10 pesos como señalan ellos; sin embargo, a varios sólo les entregan un boleto y a otros ni eso le dan, por ello surge la sospecha de corrupción dentro de Fomento Comercial, pues desconocen a dónde van a parar los ingresos de los que no les entregan comprobante, además de que anteriormente trascendió que los boletos eran clonados.



“Estamos en contra de la corrupción y no queremos que los pagos se vayan a los bolsillos de los alineadores, cobradores, mucho menos de la directora, administradores, queremos que se vaya a las arcas del ayuntamiento como lo marca la ley, no como ellos quieran”, expresó.



Aclaró que ella como representante de la unión, está facultada para hacer recaudación de las aportaciones de sus agremiados, puesto que este es uno de los reclamos del área de Fomento Comercial, al decir que incurre en un delito al realizar labores que le corresponde al municipio.

Desde el mes de junio del 2022, fue la última vez que el área de Fomento Comercial le realizó un cobro a los comerciantes de esta agrupación, ya que posterior a ello pretendían implementar los boletos y al negarse, no les quieren emitir órdenes de pago como lo hacían antes, esto bajo el argumento que no aparecen en el padrón del área, por lo que abrieron un juicio y están a la espera de una respuesta, pues hasta el momento el presidente municipal, Pedro Tepole no les ha dado una solución, por el contrario quieren retirarlos argumentando que no han pagado, cuando han sido ellos los que no aceptan el pago.