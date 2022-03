Feministas de Tecamachalco acusan actos de burla y misoginia durante colocación de altar del 8M

Tecamachalco, Pue.- Un grupo de mujeres del municipio de Tecamachalco se manifestaron pacíficamente colocando un altar en honor a las desaparecidas y víctimas de la violencia en el monumento a Sor Juana Inés de la Cruz, sin embargo, acusaron que durante esta protesta diversos hombres se acercaron para burlarse de ellas en pleno Día Internacional de la Mujer.

Un grupo de mujeres del municipio de Tecamachalco convocaron a una manifestación pacífica en el marco del día internacional de la mujer la cual se llevó acabó en el busto de Sor Juana Inés de la Cruz que se encuentra ubicado en el zócalo del centro de esta ciudad, donde colocaron un altar en honor a las mujeres desaparecidas al igual que unas pancartas con consignas escritas.

Sin embargo, durante el trascurso del día se acerca hombres de todas las edades y luego de observar el altar este se burla diciendo diferentes Palabras obscenas, señalaron las jóvenes mujeres que representa el movimiento 8M.

En el busto de Sor Juana Inés de la Cruz se colocó un moño negro, por el luto de las mujeres que ya no está señalaron las mujeres que organizaron el movimiento del 8 de marzo y se colocó un tendedero donde las mujeres de todas las edades denuncia sus agresiones y a sus agresores libremente.

Entre las pancartas escritas se puede observar las siguientes consignas escritas como "Verga Violadora a la licuadora, Si no te pegan no te ama, El amor no duele, No estamos todas falta las Asesinadas, Así pela las niñas, Puebla Feminicidio, Aborto legal, El consentimiento no se compra, No vas sola vamos nosotras y mi Cuerpo mis reglas y el caso más reciente que se registró en el municipio de Palmar de Bravo donde una joven mujer de nombre Karina fue encontrada muerta luego de que fue asesinada, No estamos solas Falta Karina".