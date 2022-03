No le pediré disculpas a Norma Layón: regidor vuelve a atacar a la alcaldesa de Texmelucan

El regidor del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, José Galindo Yamak, se mantuvo en su postura de ejercer violencia política de género en contra de Norma Layón Aarún al asegurar que no pedirá disculpas por los mensajes que publicó en sus redes sociales en los que violentó a la presidenta municipal texmeluquense, indicando que no ofendió a nadie.

En entrevista, el Regidor de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan indicó que hasta el momento no ha buscado ningún tipo de acercamiento con Norma Layón, luego de que el Cabildo de la demarcación iniciara un proceso de destitución en su contra acusándolo de violencia política de género tras publicar en sus redes sociales una serie de mensajes en los que arremetió contra la presidenta municipal.

“No la he buscado, pero no por una cuestión de soberbia, ni tampoco por una cuestión de ego, es afortunadamente por un tema de trabajo, tanto de la alcaldesa como mío que no hemos coincidido, pero los tiempos de Dios son perfectos”, dijo Galindo Yamak.

Cuestionado respecto a si ofrecerá disculpas a la edil texmeluquense tras publicar los mensajes en su contra en redes sociales, José Galindo aseguró que no se retractará debido a que consideró que no agredió a Norma Layón.

“Si yo ofendo a cualquier persona, si yo la ofendo porque somos seres humanos, obviamente ofrezco una disculpa, pero si no ofendo no tengo por qué disculparme de algo que yo no hice. No puedo pedir una disculpa por algo que no hice”, agregó Galindo Yamak.