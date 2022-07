Uruviel González da sólo 4 mil pesos mensuales de presupuesto a juntas auxiliares de Ciudad Serdán

Los presidentes auxiliares en Chalchicomula de Sesma, Darío Hernández Aguilera y Juan González Águila, denunciaron que el presidente municipal Uruviel González Vieyra sólo les da 4 mil pesos mensuales como presupuesto para atender las demandas de los ciudadanos; a la vez, Hernández expuso que en un mes se han confirmado cuatro secuestros en su junta auxiliar sin que se haya hecho algo al respecto por parte del municipio.

En entrevista con Diario CAMBIO, el presidente auxiliar de La Gloria, Darío Hernández Aguilera, reveló que la delincuencia ha azotado la cabecera del municipio de Chalchicomula de Sesma entre robos de vehículos, motocicletas, secuestros y asaltos a transeúntes.

Por su parte, el presidente de Santa María Techachalco, Juan González Águila, afirmó que en su junta también los índices delictivos están altos; sin embargo, también reconoció junto a Hernández Aguilera que sólo se les da 4 mil pesos mensuales como presupuesto para mantener su administración y atender a sus ciudadanos.

“Nosotros ganamos hace unos meses la elección y no contamos con el apoyo del presidente municipal; en mi caso lo he intentado buscar, pero no nos da respuesta. Tengo 14 comunidades con alrededor de 9 mil 300 votantes en mi junta auxiliar y nos da sólo 4 mil pesos mensuales para pagar todos los servicios que se requieren”, afirmó González Águila.