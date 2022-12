Grupo Maravilla todo un éxito en la Feria Patronal de la comunidad Rubén Jaramillo

Tecamachalco, Pue. – Grupo Maravilla de Robín Revilla, fue la agrupación poblana que puso a bailar a los asistentes con su música cumbia sonadera, en las instalaciones de las canchas de la comunidad de Rubén Jaramillo en la feria patronal en honor a la virgen de Guadalupe, también estuvieron compartiendo escenario con la Banda Tierra de Venados de Mazatlán Sinaloa.

Una gran noche fue la que disfrutaron las personas que se dieron cita en la comunidad de Jaramillo para festejar la feria de la comunidad con el baile de las estrellas a cargo del Grupo Maravilla, donde pobladores de las comunidades aledañas como son, Xochimilco, Cuauhtémoc, La Soledad, San José la Portilla, San Antonio Tecolco, bailaron los éxitos de la agrupación poblana más de 23 años de trayectoria artística.

Se trató de un baile de feria patronal «de lujo» a decir de muchos de los asistentes que se dieron cita desde temprana hora para hacer la tradicional fila que les permitiría entrar de manera gratuita para escuchar los éxitos del Grupo Maravilla de por mencionar algunos de ellos, “Cosas del Amor, Tu barca, Ay Puebla tú me vuelves loco, Tú no Sabes del Amor, Me Vale Madre”.

El público asistente fue ingresado de manera paulatina al recito donde se llevó a cabo el baile de Feria Patronal 2022, donde los fans del Grupo Maravilla de Robín Revilla con cada una de sus canciones llegaron al corazón de los asistentes que no se cansaron de cantar y bailar desde sus lugares.

Cada melodía de esta agrupación poblana, fue entonada por los fans dejando claro el por qué es la más exitosa de los últimos tiempos y muestra de ello es que por segunda ocasión visita el municipio de Tecamachalco en el año 2022, en el mes de junio se presentó en la Feria Patronal de San Juan Bautista, donde los asistentes fueron testigos del lanzamiento oficial del video clic Ay Puebla tú me vuelves loco entre muchas canciones más que hicieron bailar a los asistentes.