Mueren un niño y un adulto por explosión de polvorín en Tepeyahualco; además hay siete heridos

Sergio Hernández de 42 años y Christian Vázquez de 11 años murieron luego de que estallara el taller de pólvora familiar ubicado en la comunidad de Techachalco, en el municipio de Tepeyahualco; además tres menores de edad y cuatro adultos resultaron gravemente heridos por el estallido.

Fue cerca del mediodía cuando se registró dicho estallido al interior de un polvorín en Techachalco, comunidad poblana ubicada en los límites con el estado de Veracruz.

Como consecuencia de esta explosión, siete personas resultaron lesionadas de gravedad, por lo que tres de ellas fueron trasladadas al Hospital Regional de Perote en la entidad veracruzana; mientras que los otros cuatro heridos fueron llevados al Hospital Regional en El Seco.

Más tarde a través de un comunicado, el Gobierno del Estado dio a conocer que las siete personas lesionadas fueron identificadas como Abel V. de 9 años, Said Charbel H. de 11 años y Emilio C. de 11 años; además de Alexis H. de 17 años, Samuel Yair H. de 19 años, Daniel C. de 22 años y Artemio H. de 41 años.

Aunado a ello, la administración estatal confirmó la muerte de Sergio Hernández de 42 años y de Christian Vázquez de 11 años durante la explosión de dicho polvorín.

De manera extraoficial se sabe que estos nueve hombres acudieron a este taller de pólvora propiedad de la familia de la que todos eran integrantes.

Tras el estallido, al lugar acudieron los vecinos de la zona para ayudar a remover los escombros que quedaron sobre los cinco menores de edad y los cuatro adultos que se encontraban en este polvorín.

Asimismo, de acuerdo con las versiones de los habitantes de la comunidad de Techachalco, la familia envuelta en este trágico accidente era originaria del municipio de Chilchotla y se dedicaban a la fabricación de pirotecnia, sin embargo, migraron a dicha localidad de Tepeyahualco tras verse involucrados en un incidente similar.