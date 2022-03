Diversión familiar en el “Xtreme Camp” organizado en Haras (FOTOS)

Con el objetivo de buscar la diversión familiar conviviendo con la naturaleza, el grupo Guardabosques de Haras Ciudad Ecológica organizó en días pasados el Xtreme Family Camp, un emocionante recorrido con una ruta específicamente trazada en la parte alta de Haras Valle Grande, donde los vecinos de este desarrollo, así como el público en general, disfrutaron con el uso de sus Can-Am y motocicletas de montaña esta aventura, sin el riesgo de vulnerar la flora y fauna de la zona.

Thalía Medrano, encargada de eventos especiales del grupo Guardabosques, comentó que la invitación fue abierta a todos los colonos de la zona, así como a visitantes, para tomar parte en estas actividades que incluyeron además juegos para niños, recorridos en bicicleta, bungee, inflables, zona de fast food, entre otros.

“Fue realmente atractivo y emocionante para las más de 250 personas que en familia nos acompañaron, todos disfrutaron el recorrido en vehículos Can-Am que nuestro patrocinador Go Riders trajo para los asistentes, así como vehículos todo terreno propios, los cuales recorrieron un promedio de 5 kilómetros. Pero también nuestro patrocinador Altikamp trajo actividades recreativas para quien prefirió no rodar y para los peques.”

El médico veterinario Pedro Nolasco, parte importante del grupo Guardabosques, comentó que este evento además de estimular la convivencia en familia, fue para dar a conocer la ruta que estará dispuesta para este tipo de actividades.

“Un gran número de vecinos de Haras cuentan con cuatrimotos o unidades Can Am y buscan recorrer en aventura el bosque, pero no en todas las zonas de Haras eso es permitido, por ello exploramos una vía que no erosione nuestra naturaleza y en este evento la dimos a conocer; ahora y en lo futuro, este camino será específicamente para esos paseos y recorridos”.