Califican a Haras como un ecosistema limpio y natural (FOTOS)

A invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para impartir una interesante conferencia sobre la importancia de “Las agallas en los encinos”, el destacado biólogo de la Universidad de Barcelona, Juli Pujadé Villar, visitó recientemente los bosques de Haras Ciudad Ecológica para investigar y estudiar los tipos de micro ecosistemas que ahí habitan, encontrando resultados muy favorables para el boscaje de esta zona.

El doctor en biología y especialista en árboles encinos, después de su plática en las instalaciones del Herbario y Jardín Botánico de la BUAP, aceptó la invitación del maestro José Luis Cardona Ruíz, responsable de ecología en la Asociación Haras Flor del Bosque para realizar su investigación práctica en dicho desarrollo.

El resultado fue relevante, encontrando una amplia variedad de agallas que son un indicador de la sanidad en un ecosistema, con la interacción entre los insectos y las plantas.

Juli Pujadé comentó que Haras tiene un ecosistema limpio y natural, con muchas zonas donde se observa la continuidad del bosque y la adecuación a él, y la gente que habita en estos sitios protegidos disfruta de estos beneficios.

“Los árboles encinos que hemos visto cerca de aquí, por las orillas del Parque Flor del Bosque y rumbo a San José Mendizabal, no se ven igual de saludables, pero habrá que decir que son áreas que están totalmente abiertas”.

“Los encinos que vemos en Haras se perciben muy bien, incluso hay especies que no conozco, así que mi recomendación para conservar la zona boscosa de este desarrollo es simple: hay que dejar que lleven su proceso de vida natural, así tal cual. Incluso con el fin de limpiar, no recomiendo que se quite o se levante la hojarasca de las áreas, ya que aportan el alimento de los árboles y la vegetación”, apuntó el biólogo catalán.