Haras Ciudad Ecológica presenta su nuevo coro de cámara (FOTOS)

Con la entusiasta participación de los colonos de Haras Ciudad Ecológica, se formó el nuevo Coro de Cámara de dicho desarrollo, bajo la batuta del reconocido maestro José Salvador Govea, quien ha conformado un interesante grupo integrado por niños, jóvenes y adultos, amantes del canto, que buscan trascender en esta actividad artística, ofreciendo su primer recital el 29 de septiembre denominado Fiestas Patrias.

A pesar de haber comenzado sus primeros ensayos a escasas seis semanas, los cantantes aficionados han logrado perfeccionar su voz, al grado de que su mentor los ha motivado a ofrecer su primer concierto, que será en las instalaciones del Colegio Teresiano Haras, este jueves 29 de septiembre en punto de las 18:00 horas, con invitación abierta a todo el público y desde luego a todos los colonos de este residencial.

“En realidad en mi grupo la enseñanza no es nada académica”, plantea el profesor Salvador Govea, “aquí vienes, te integras, te escucho, percibo tu voz, conozco a todos los elementos del grupo, y de ahí comienzo a trazar la estrategia. El canto es la causa más natural que te puedas imaginar. Todos tenemos una experiencia donde no quisimos cantar en algún momento por miedo, por no creer tener voz, pero te puedo asegurar que no es así, aquí cantas porque cantas”.