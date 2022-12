Los personajes más losers de Puebla durante el 2022

El 2022 fue un año para el olvido para varios actores políticos e incluso partidos políticos completos; algunos personajes fueron defenestrados de sus cargos, otros encarcelados cuestionadamente y otros más vivieron escándalos incuantificables, por lo que se hicieron acreedores a estar en la ya tradicional lista de los losers que cada año elabora Diario CAMBIO.

Javier López Zavala: de hijo pródigo a feminicida

El hijo prodigo del ‘gober precioso’ Mario Marín Torres, Javier López Zavala, fue detenido tras ser el responsable del asesinato de la abogada y activista Cecilia Mónzon, por lo cual ahora duerme en el penal de Almoloya, mientras que su particular Santiago Bárcena se ubica en Tepexi.

El priista que intentó colarse a las filas de Morena, pasó de ser el brazo fuerte de Mario Marín e incluso llegar a ser candidato a gobernador, a ser el autor intelectual de un feminicidio.

Ana Lucia Hill: de encargada de despacho a desempleada

Durante el primer año de la pandemia Ana Lucía Hill fue el brazo fuerte del entonces gobernador Barbosa; su experiencia en protección civil la hizo subir de puesto hasta ser secretaria de Gobernación, posición en la que estuvo hasta la muerte del mandatario.

Debido a que así lo dispone la ley, Ana Lucía Hill tenía que ser la encargada de despacho del gobierno de Puebla y podría haber estado en el cargo hasta 30 días, sin embargo no estuvo ni uno solo.

A la muerte del gobernador Miguel Barbosa Huerta, se colocó como la responsable de la entidad poblana entidad poblana pero en 24 horas el Congreso del Estado la relevó de su encargo y nombró al mandatario sustituto Sergio Salomón Céspedes, lo cual la obligó a abandonar la Secretaría de Gobernación.

Gerardo Islas Maldonado: el eterno fracasado

El político poblano, creación de Elba Esther Gordillo, tuvo un rápido ascenso al ser nombrado presidente nacional del partido Fuerza Por México, pero cuando despertó su caída fue vertiginosa pues terminó siendo perseguido por el INE para que devolviera el dinero del partido, que sumaban 34 millones de pesos.

Islas le echó la culpa a la Secretaría de Finanzas de su partido por lo que la responsabilizó de dar la cara ante el INE respecto a todo lo que sea requerido por la autoridad electoral. Al final el partido de ‘Gerry’ desapareció y por el momento también desapareció el político poblano.

Melitón Lozano: de ‘corcholata’ a desempleado

Melitón Lozano, ex secretario de Educación Pública (SEP) de un momento a otro perdió sus aspiraciones a la gubernatura de Puebla, pues el escándalo de haber generado una manifestación de maestros durante la visita del presidente, Andres Manuel López Obrador a Ayoxuxtla provocaron que dejara su cargo público presentándole su renuncia al gobernador, Miguel Barbosa.

De un día para otro, el maestro Melitón pasó de ser uno de los pocos miembros del gabinete que parecían inamovibles y hasta con amplias aspiraciones políticas, a ser defenestrado. Esto provocó que incluso se levantaran investigaciones en su contra, lo cual le generó un pre infarto.

Abelardo Cuellar: terminó prófugo

Durante 2022 el ex secretario de Trabajo, Abelardo Cuéllar se fue sin pena ni gloria del encargo que Miguel Barbosa le encomendó, pues a pesar de estar relacionado con pagos no autorizados por laudos de trabajadores despedidos por más de 230 millones de pesos, fue acusado por su sucesor, Gabriel Biestro por no atender denuncias de acoso sexual y hostigamiento laboral, lo cual provocó que esté en proceso de investigación.

Abelardo Cuéllar era uno de los pocos funcionarios que se había mantenido en el gabinete barbosista desde el inicio de esa era, pero terminó escondido, huyendo para evitar ser encarcelado, según se rumoró.

Ex ediles aprehendidos en 2022: les cayó ‘la guillotina’

Este año fue un martirio para cinco ediles municipales quienes fueron aprehendidos y vinculados a proceso por haber realizado acciones en contra de la Ley. No importa los años en los que cometieron supuestos excesos o abusos, durante el 2022 fueron sorpresivamente detenidos y encarcelados.

Se trata de Miguel Ángel Maceda edil de Piaxtla; Arturo Cajica Gómez de Acatlan; Eyerim Espinosa ex presidente de Tepeyahualco; Juan Navarro de Ciudad Serdán; el ex alcalde de Teziutlán, Edgar Antonio Vázquez e Inés Saturnino ex alcalde de Tecamachalco; asimismo, el hermano del Toñin, Alejando Martínez de Quecholac y Armando Pimentel de Quimixtlán

Ignacio Alarcón: dejó el CCE sin glorias

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón pasó de noche al frente de la Iniciativa Privada, pues este año terminó su periodo al frente de la cúpula empresarial más importante y realmente nunca pudo tener algún resultado palpable.

Sus enfrentamientos con el gobernador Miguel Barbosa, eran más que evidentes y esto lo llevó a perder buena parte del predio que se les fue entregado en Cúmulo de Virgo y al final ni siquiera pudo conseguir que existiera un candidato de unidad para sucederlo en el cargo.

Genoveva Huerta: perdió el control del PAN

Para la diputada federal en este 2022 se consumó su pérdida de los hilos del panismo poblano, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez recuperó el control del Consejo Estatal del partido para el Yunque, toda vez que al menos el 70 por ciento de las posiciones quedaron en manos de dicho grupo interno, mientras que el resto fue para la ex dirigente, Genoveva Huerta Villegas y sus aliados.

Durante el presente año que termina, la llamada ‘Jefa Geno’ quedó en el olvido, y de su imponente mote solo queda el recuerdo. Pese a que se mantiene en San Lázaro, Genoveva Huerta prefiere ya no figurar dentro del panismo poblano.

El Club Puebla con la salida de Larcamón

El perdedor más grande de la entidad sin duda fue el Club Puebla de la Franja, quien junto con su ex entrenador, Nicolás Larcamón ilusionaron a los poblanos al lograr una magnífica temporada durante 2022, la cual destruyó en tan sólo dos partidos el Club América, quien humilló a los camoteros en cuartos de final ganándoles por un marcador de 11 a dos, lo cual hasta el momento ha provocado la desbandada de jugadores claves como Jozy Altidor, Jordi Cortizo, Israel Reyes y Maximiliano Araujo.