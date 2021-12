Clama ayuda estudiante BUAP que vende dulces: le detectan cáncer agresivo en la piel (FOTOS)

La historia de Isaac Rodríguez tocó los corazones de los poblanos, debido a que el joven vendía dulces en la Catedral de Puebla para poder juntar recursos e inscribirse a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pero cuatro meses después el destino no mejoró, le diagnosticaron cáncer, una variante extraña denominada: sarcoma de tejido blando.

Debido a esto el joven cayó en el hospital y no era la primera vez, pues anteriormente padeció Covid, mismo que por fortuna libró, pero ahora prácticamente está desahuciado, según una versión de la madre, reportada por el medio Alcance Diario.

A través de redes sociales, estudiantes, madres de familia y personas hasta de otros estados del país se conmovieron con la historia de lucha de Isaac y se organizaron para hacer una colecta.

Y es que el cáncer que padece el joven poblano no es cualquiera, él mismo lo ha tratado de explicar a través de sus redes sociales, escribió que existen 50 tipos de sarcomas de tejido blando que afectan a los músculos, la grasa, los vasos sanguíneos, los nervios, los tendones y el revestimiento de articulaciones.



“Si hay otras posibilidades para poder tratarme estoy sufriendo demasiado al igual que mi familia, si hay alguna forma que puedan apoyarme brindándome información sobre algún especialista o algún lugar específico donde me puedan atender sería una ayuda enorme para aliviar mi dolor”, escribió en su cuenta de Facebook.



Desde la cama de los hospitales, primero en el IMSS y después en la Cruz Roja, Isaac mostró su desesperación:



“En serio que ya me desesperé, no puedo moverme ni hablar como lo hacía normalmente. He estado bastante débil y con muchos dolores porque se localizó cáncer en el estómago; han sido días muy difíciles con mis dolores y sin poder saber si hay algo que se pueda hacer para aliviar mi dolor”, dijo el joven.



Brincó a las redes sociales desde agosto

En agosto, CAMBIO publicó la historia de Isaac que conmovió a los poblanos, para apoyarlo a pagar sus estudios. En ese entonces, a través de redes sociales, el joven solicitó ayuda para poder vender sus bolsitas de dulces y así poder recabar el dinero necesario para inscribirse en la BUAP.



“Todos los días salgo pidiéndole a Dios termine con mis bolsitas de dulces, pero hay días en los que no hay ventas, no he podido encontrar un empleo de medio tiempo que me permita seguir enfocado en la escuela”, relató el joven en ese entonces.



En menos de dos días Isaac ya había juntado lo necesario para su inscripción, incluso creó una página en Facebook e Instagram llamada Dulce Estudiante, para avisar a todos los que lo apoyaron sobre en qué horarios y lugares estaría vendiendo.



La historia de esfuerzo de Isaac

La vida de Isaac ha sido dura para su corta edad, primero tuvo que vender dulces como gomitas para poder inscribirse en la BUAP, ante esto, los poblanos ayudaron al joven, es más, hubo casos en que los ciudadanos le ofrecieron pagar la renta y sus estudios.

Pero debido a la enfermedad, Isaac dejó sus estudios, pues no se puede mover, por lo que narró en sus redes sociales que habló con sus maestros.