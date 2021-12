Issac tiene cáncer en el estómago, ya no puede ni comer: mamá narra tragedia del estudiante vendedor de dulces (VIDEO)

Felipe Isaac Rodríguez Alonso, joven de 23 años de edad, quien se hizo “famoso” a través de las redes sociales por vender dulces afuera de Catedral de Puebla para poder estudiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), hoy enfrenta un cáncer en el estómago que le impide trabajar.

En entrevista con Canal 13, la señora María de Lourdes, madre del joven Isaac narra como el cáncer está consumiendo a su hijo, luego de ganarle la batalla al Covid-19.

“Después de padecer Covid le detectaron cáncer de estómago y me dicen que el estómago ya lo tiene muy destrozado y ya no tiene remedio”, dijo la señora ahogada en llanto.

Precisó que el joven se encuentra muy grave, al grado de que ya no quiere probar alimentos, además de que no habla por la misma debilidad que le ha provocado la enfermedad.

“Ya la comida no le sabe, no quiere comer, los dolores son muy fuerte, no habla por lo mismo de la debilidad que tiene, se fatiga mucho” subrayó la señora Lourdes.