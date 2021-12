La gente de Derbez es la culpable de que no hay regreso a clases en la UDLAP: Barbosa

Barbosa dijo que existen incondicionales de la nueva rectora que hacen movilizaciones para criticar al Gobierno del Estado, pues piden liberar el campus, cuando el Ejecutivo no tiene nada que ver.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que quienes tienen actualmente el control de la UDLAP, son las gentes que dejó el ex rector Ernesto Derbez Bautista al frente de la institución, por lo que expresó que si no han regresado a clases presenciales es porque así lo determinó la actual decana Cecilia Anaya.

El mandatario estatal comentó que el tema de la controversia en la Universidad de las Américas Puebla, es una investigación que está en curso, sobre el desfalco en la fundación Mary Street Jenkins, la cual, tiene juicios civiles, amparos y órdenes de aprehensión.

Aclaró que su administración no tiene injerencia alguna en el tema de la institución particular, por lo que señaló que actualmente quien tiene el control, es la rectora Cecilia Anaya, la cual fue dejada por el ex decano Ernesto Derbez.



"¿Quien tiene el control de la UDLAP?, lo tiene la rectora que nombró la Fundación de los Jenkins, que es la heredera de lo que hizo el ex rector Ernesto Derbez, ellos la tienen, ¿porqué dicen que esta tomada la universidad?, ellos tiene el control de la cuentas, el manejo administrativo y académico, si no están en clases es por decisión de ellos", dijo.



