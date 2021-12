¡No me dejan entrar a mi universidad! Estudiante llora por no poder ingresar a la UDLAP (VIDEO)

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) no fue reabierta este viernes como se comprometió el gobierno del estado con la comunidad estudiantil, por lo que este viernes se realizó una nueva protesta para exigir que se les permita el ingreso.

Durante la protesta, una estudiante denunció que los policías no le permiten el acceso a las instalaciones, pese a que se acordó la liberación del campus.

A través de un video que circula en redes, la joven señaló en medio de lágrimas, que hasta el momento continúa cerrado el campus y resguardado por guardias de seguridad.

"No me dejan entrar a mi universidad, aquí esta la policía que puede hacerlo, el gobernador dijo que ya podía entrar a la universidad, y no me dejan hacerlo. Les estoy pidiendo que cumplan con su compromiso con la sociedad y me dejen entrar a mi universidad", resaltó