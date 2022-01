Revoltosos de la BUAP promueven PARO tras suspensión de clases presenciales

Después de que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) determinara no regresar a clases presenciales ante la cuarta ola de Covid-19 en Puebla, los alumnos convocaron a un paro para el próximo 24 de enero.

El movimiento estudiantil consiste en acudir a Ciudad Universitaria para protestar, en caso de no acudir, piden no entrar a clases en línea, así como no pagar la póliza de inscripción.

Fue esta mañana que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) anunció la suspensión del regreso a clases presenciales por los aumentos de Covid-19, los alumnos han decidido realizar un paro estudiantil.

A través de redes sociales se realizó la invitación a un ‘paro estudiantil’ para mostrar su descontento sobre la cancelación de las clases presenciales.

El paro, tendrá lugar el día 24 de enero (día que se tenía previsto volver) a las 9:00 de la mañana enfrente de Ciudad Universitaria en la entrada de avenida San Claudio.

Asimismo, se resaltó en una publicación que es fundamental que quien asista deberá llevar todas las medidas de sanidad correspondientes.

También, se exhortó a los que no pudieran asistir a no entrar a las clases en línea y publicar en redes su inconformidad.

Por último, se convocó a no pagar la póliza de inscripción para que se tenga en cuenta el descontento que se tiene sobre la cancelación a pocos días.