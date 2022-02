Ebrard descarta que la SRE intervenga en conflicto de la UDLAP (VIDEO)

El canciller Marcelo Ebrard descartó que la Secretaría de Relaciones Exteriores vaya a intervenir dentro del conflicto de la UDLAP, pese a que horas antes personal de su dependencia prometió a los estudiantes ayudarlos a entablar un diálogo con el gobierno del estado.

En su visita a Puebla el funcionario federal indicó que el tema de la UDLAP no entra dentro de las competencias de la SRE, por lo que no puede intervenir en la solución del asunto.

Señaló que la única manera en la cual la Cancillería podría intervenir es a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo tampoco se ha dado una instrucción para ello.

"No intervengo en este tema que no me corresponde, yo me dedico al área de mi competencia salvo que el señor Presidente me diga otra cosa pero no me ha ordenado nada sobre eso." declaró.