Seguirá la novela de la UDLAP: Cecilia Anaya rechaza citatorio para que le entreguen el campus

La novela por el control de la UDLAP continuará, pues Cecilia Anaya no recibirá el control del campus y la institución, pues aseguró que no hay sustento legal para hacerlo y no asistirá a la cita.

A través de un comunicado, el patronato dirigido por los hermanos Jenkins desistió de acudir a la cita con el patronato “espurio” para que recibieran el campus y la universidad.

Asimismo, refirieron que no puede surtir efecto jurídico la entrega del campus, al no tener legitimación ni personalidad alguna para actuar ante el Poder Judicial del Estado de Puebla.

Hay que recordar que Cecilia Anaya fue notificada para que esta tarde recibiera el control y administración para poner fin a la supuesta novela por el control de la UDLAP.