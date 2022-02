Familia Jenkins y Cecilia Anaya rechazan la entrega del campus de la UDLAP: no es legal

La novela por el control de la UDLAP seguirá vigente, toda vez que el patronato que encabeza Cecilia Anaya y representa a la familia Jenkins no quiso recibir el campus ni la administración de la universidad de manos del patronato ‘espurio’, bajo el argumento de que no había sustento legal para hacerlo.

El juez segundo de lo civil de Cholula envió oficio a la rectora Cecilia Anaya Berrios para que acudiera a la puerta principal del campus a recibir las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla a las 12 horas, así como el control de la institución educativa de manos del denominado patronato ‘espurio’ encabezado por Horacio Magaña.



El patronato de la familia Jenkins emitió un comunicado en el que confirmó que no iba a acudir a dicha cita, pues Horacio Magaña y su equipo no tienen la legitimación, ni facultades para entregar el campus y la universidad, pues el Poder Judicial del Estado de Puebla no es la instancia correspondiente.

Hay que recordar que el patronato ‘espurio’ promovió una solicitud ante el Poder Judicial del Estado para entregarle el campus y la institución a Cecilia Anaya, por lo que el viernes al mediodía tenían que haber iniciado las diligencias para el proceso de entrega recepción del mismo.

Desde el pasado 8 de febrero el patronato ‘espurio’ desistió de un amparo promovido ante el Juez 24 de la Ciudad de México, por lo que desde entonces, Cecilia Anaya y la familia Jenkins tienen las facultades para hacerse con el control del inmueble e institución.

Sin embargo, el otro patronato busca que sea mediante una orden judicial y un juez federal que se realice la entrega recepción de ambas partes, ya que argumentan que tienen que tomar nota del deteriorado estado en el que se encuentra el recinto, así como en caso de que se hayan sustraído bienes.

A su vez, desde el martes de la semana pasada, los miembros de la comunidad UDLAP se han mantenido en un plantón afuera del campus central y aseguran que permanecerán en el mismo hasta que los hermanos Jenkins retomen el control de la casa de estudios, asimismo seguirán haciendo manifestaciones en diferentes puntos de la entidad.