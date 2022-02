Aztecas de la UDLAP se hundieron: sin campo, sin entrenador y sin liga

De ser uno de los equipos más representativos a nivel nacional, la Tribu Verde no participará en ninguna liga oficial

Los Aztecas de la UDLAP pasaron de ser uno de los equipos representativos más importantes a nivel nacional a no poder participar en ninguna liga oficial, tener que entrenar en un campo prestado, además de padecer la ausencia de un head coach para dirigirlos, todo esto ocasionado por los problemas legales que enfrenta la institución.

Además los integrantes del equipo ya dieron por perdida una temporada más, pues en una reunión con la directiva se les notificó que no participarán en la Liga Mayor de Onefa, hasta que se resuelvan los problemas legales por los que atraviesa la universidad.

Durante el fin de semana se confirmó que Eric Fisher dejó el cargo de head coach de los Aztecas de la UDLAP después de 13 años en el puesto, esto a horas de que se reanuden los entrenamientos presenciales en las instalaciones de la Universidad Madero, ya que no cuentan con un campo propio.

Por lo anterior, los jugadores se mostraron inconformes con la situación por la que pasan, pues además viven en incertidumbre de saber qué ocurrirá con su carrera deportiva, ya que desconocen si se van a poder integrar a otro equipo y la vicerrectora María del Carmen Palafox les avisó que hasta que no tengan el campus no habrá temporada.

Con esto se confirma la debacle en la que está sumergida la ‘Tribu Verde’, pues sin entrenador, los integrantes del equipo que radican en la entidad regresarán a los entrenamientos este día, pues el Consorcio Universitario firmó un acuerdo para prestarle las instalaciones a los estudiantes de la UDLAP.

Por otra parte, aunque se regrese a los entrenamientos, los Aztecas no podrán participar en una liga profesional, pues no hay fecha para que regrese la liga de Conadeip y en medio del conflicto de la UDLAP, la rectora Cecilia Anaya anunció que el equipo no participaría más en la Onefa.

Hay que recordar que históricamente el equipo de futbol americano de los Aztecas de la UDLAP fue el estandarte de la institución y siempre se caracterizó por ser de los más competitivos a nivel nacional e internacional, pues en el plantel hay jugadores de otras partes del mundo.

Además de que siempre fueron protagonistas en las competiciones en las que participaban, pues el último título de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano, A C (Onefa) en sus vitrinas es del 2016 y cuentan con otros tres que ganaron en la década de los años 90.