Entre música, lágrimas y una diligencia judicial, se abre la UDLAP tras meses de incertidumbre (FOTOS Y VIDEOS)

En punto de las 08:40 de este jueves el Honda Civic en el que se trasladaba la rectora interina de la UDLAP, Cecilia Anaya, rompió el cerco de estudiantes que la esperaban con ansias en la puerta principal de la universidad. Entre porras, aplausos y lágrimas la académica llegó seguida de una diligencia judicial que le haría entrega oficial de las instalaciones.

Una hora después se hizo oficial que Anaya Berrios poseía las llaves del campus y control de la universidad, inmediatamente los alumnos que se encontraban afuera explotaron de alegría, pero seguían en incertidumbre, pues vocearon que no tenían permiso para entrar.

Minutos más tarde, salió una comitiva de la nueva administradora de la universidad y pidió a los encargados del plantón que se prepararan, pues iban a permitirles el acceso sólo a ellos, además de algunos medios de comunicación; sin embargo, el desorden se apoderó de ellos e hicieron que se retrasara el ingreso.

Ya en el interior del inmueble, los miembros de la comunidad UDLAP iniciaron con los cánticos y porras en un tono burlón como fue el “donde están, donde están, esos espurios que nos iban a sacar”, además, tampoco pudo faltar la tradicional selfie en las letras del campus.

#Entérate | Con la canción We are the champions de Queen estudiantes de la @udlap lloran y festejan la recuperación del campus #Puebla pic.twitter.com/50GXEURLL0