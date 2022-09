Inaugura rectora Cedillo Jornadas de Sensibilización sobre el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Lo más importante para la BUAP son sus estudiantes, por eso los procesos de evaluación deben incidir directamente en la calidad de su formación, de ahí la relevancia de estos mecanismos, indicó la Rectora Lilia Cedillo Ramírez al inaugurar las Jornadas de Sensibilización sobre el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Seaes).

La presentación de esta nueva propuesta nacional estuvo a cargo de la maestra María José Rhi Sausi Garavito, coordinadora del Seaes de la Subsecretaría de Educación Superior, quien agradeció a la Rectora Lilia Cedillo su colaboración e interés para abordar desde una mirada colaborativa la integración de diferentes procesos de evaluación en la educación superior.

Al respecto, la doctora Lilia Cedillo agradeció la disposición de la funcionaria federal para exponer esta nueva política en materia educativa y aclarar las dudas de las y los directores de unidades académicas y administrativas de la institución, reiterando la importancia de ajustarse a este sistema nacional.

“Es importante que en nuestra institución no perdamos de vista que estos procesos de evaluación nos hacen superarnos y ser mejores, algo que va a repercutir en nuestros estudiantes. Finalmente un proceso de evaluación que no se refleje en una mejora directa en nuestros alumnos no estará cumpliendo su cometido”, afirmó.