BUAP sede del 10th International Workshop KF Global e-School for Latin America

Al inaugurar el 10th International Workshop Korea Foundation Global e-School for Latin America, celebrado los días 19 y 20 de octubre en el Complejo Cultural Universitario, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez reconoció el interés creciente que muestran los jóvenes universitarios en la cultura coreana, así como la influencia que tiene Corea del Sur a nivel global en otros ámbitos, como el tecnológico, científico y económico.



“Tenemos mucho que aprender de ustedes como nación y en el ámbito cultural y tecnológico. No es fortuito el interés de los jóvenes que están aquí, porque saben de la importancia de conocer más sobre un país como Corea del Sur. Sean bienvenidos a nuestra institución”.



El KF Global e-School Program for Latin America, uno de los programas más destacados de educación a distancia del gobierno de Corea, facilita la impartición de cursos en línea y presenciales con destacados investigadores y especialistas iberoamericanos, en temas de economía, historia, literatura, administración, religión y cultura de Corea y del Este de Asia.

Este evento internacional, organizado por la Korea Fundation (KF), se efectuó por primera vez fuera de su sede en México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, liderado por el doctor Renato Balderrama, director de este programa en Latinoamérica. La KF representa a un consorcio que agrupa a 14 universidades, distribuidas entre México y América Latina.

En esta inauguración también intervinieron de forma virtual Yoon Chang-Shik, del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien agradeció a la BUAP las facilidades para la realización de este encuentro.

De igual forma, el Embajador de México en Corea del Sur, Bruno Figueroa, celebró que esta universidad muestre tanto interés en los estudios de Corea, sobre todo por la posición que tiene este país en la escena mundial. Añadió que Corea del Sur es sinónimo de desarrollo tecnológico y la interacción con este país permitirá a los estudiantes no sólo conocer su cultura, sino entender la importancia de la profesionalización.

En tanto, el ministro consejero de la Embajada de la República de Corea en México, Jang Lee, agradeció el trabajo conjunto en este foro internacional donde participaron destacados académicos e investigadores de Latinoamérica, España, Estados Unidos y Canadá.



“Tenemos una tarea muy compleja que demanda claridad en los principios de interacción: el respeto mutuo, reciprocidad, responsabilidad compartida y cooperación en todos los niveles, así como el respeto a los derechos humanos y el intenso diálogo institucional del cual este foro será privilegiado para proponer investigaciones y ubicar soluciones bajo el criterio de obtener beneficios mutuos”, indicó.



Para esta décima edición algunas de las ponencias magistrales estuvieron a cargo de los doctores John Duncan, de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), quien dictó la conferencia inaugural: "The Socio-Political Context of the rise of Korean Popular Culture".

También participó el doctor Julian Ross King, de la Universidad de British Columbia, quien habló sobre "Language Education's Dirty Little Secret"; al igual que el doctor Kim Wonho, de la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk, Corea, entre otros destacados especialistas en estudios coreanos.

Los alumnos de la BUAP que son miembros de la KF y que participaron en estas actividades son de las carreras de Cinematografía, Administración Turística, Comercio Internacional y de la Especialidad de Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes, tanto de posgrado como de licenciatura, todos ellos con los promedios más altos.