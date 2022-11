Denuncian malversación de recursos, abuso de poder, omisiones en la escuela Blandina Torres

Madres de familia de la secundaria Blandina Torres de Marín denunciaron malversación de recursos por parte de la directora María Elena Díaz Paz, pues acusaron que se les exige 25 pesos por los 460 alumnos sin transparentar el gasto; además, señalaron omisiones por parte del director del CORDE 5 de Cholula Rubén Toriz Morales, pues ha ignorado las denuncias que se han hecho al respecto.

Los tutores de la secundaria ubicada en San Andrés Cholula se acercaron a Diario CAMBIO para denunciar las irregularidades de las que han sido víctimas por parte de las autoridades educativas, y expresaron su descontento por no poder recibir ayuda, pues siempre que la han buscado les ha sido negada e incluso sostuvieron que se solapan las acciones que ocurren en el plantel educativo.

En específico, denuncian que la directora del instituto María Elena Díaz ha incurrido en abuso de poder y desvío de recursos; a la supervisora de la zona de la zona escolar 030 Ruth Torreblanca López de estar coludida con ella y de recibir recursos de manera ilícita para su propio beneficio; así como el director de la Corde 5 de Cholula por solapar las acciones, ya que cuando se le ha presentado las quejas ha sido omiso e incluso ha intentado desmentir las versiones, alegando que se presentan como mero chisme.

Las madres y padres de familia, en primer lugar, aseguraron a esta casa editorial que anualmente Díaz Paz les exige a los alumnos la denominada cuota de supervisión, la cual consiste en 25 pesos por estudiante, de una matrícula de 460 alumnos. En este sentido, de acuerdo con lo expresado por la misma supervisora de zona en una reunión que sostuvieron con ella, y que quedó consignado en un testimonio fechado con el 5 de noviembre del 2021, el dinero era para cubrir los gastos que se generan por eventos culturales y deportivos, como el traslado de los participantes, medallas y trofeos.

Sin embargo, también les comentó que el dinero iba dirigido a costear un evento de academias, en donde se tenía que rentar el salón Posada Señorial de San Andrés Cholula, así como comprar alimentos, regalos y cosas para este. Además, les dijo que con ese monto se comprarían cosas de papelería como toner, hojas de papel, lapiceros, entre otras cosas.

Por ello, los padres que estuvieron presentes con Torreblanca López le dijeron que era un gasto innecesario y que difícilmente podrían apoyar algo así. Ante la negativa de los tutores, Torreblanca se molestó y los amenazó con que si no les daba el dinero les limitaría los servicios escolares.

“Está bien, pero de ahora en adelante tendrán que ir a la CORDE a realizar todos los trámites de sus hijos, porque como no tengo apoyo, no puedo mandar a mi personal y no puedo ayudarlos en eso que ustedes no me ayudan”, dice en el archivo en poder de Diario CAMBIO.